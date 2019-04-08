Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır TC ile sorgulama

Bekçilik başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Binlerce bekçi adayı bekçi alımı başvurularını 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yaptı. 2018 yılında bekçi alım sonuçları yaklaşık 40 gün içinde açıklanmıştı.

Bekçi alımı başvuruları sona erdi. Binlerce bekçi adayı için heyecanlı süreç başladı. Peki bekçi alımı başvuruları ne zaman açıklanacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Geçen yıl bekçi alımı sonuçları 40 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl sonuçlarının nisan sonu veya mayıs başında açıklanması bekleniyor fakat net tarih belli değil.

İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART: Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

SINAV NE ZAMAN: Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu dönemde de temmuz ayının sonunda veya ağustos ayının başında yapılması bekleniyor.