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Choupo-Moting imkansızı başardı şampiyonluk kaçtı

Choupo-Moting imkansızı başardı şampiyonluk kaçtı

PSG'nin forveti Choupo-Moting, takım arkadaşı Nkunku’nun gole giden topunu engelledi. Bu pozisyon gol olsaydı PSG şampiyonluğunu ilan edecekti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı. Maça damga vuran pozisyon ise Choupo-Moting'ten geldi.

Gole giden topu engelledi
PSG’de Choupo-Moting, takım arkadaşı Nkunku’nun gol olmak üzere olan topunu çizgide durdurdu. Bu poziyon dünyada konuşur hale gelirken sosyal medyada viral oldu.

Şampiyonluğu kaçırdı
Bu sonuçla lider PSG, 81 puana yükseldi. En yakın rakibi Lille ile arasında 20 puan fark bulunan PSG, galip gelemeyerek şampiyonluğu garantileme fırsatını kullanamadı. Strasbourg ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.

Bitime 7 hafta kalan ligde bir maç da eksiği bulunan PSG, 14 Nisan'da Lille'e konuk olacak.

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