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Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başladı

Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başladı

TCMB bugün döviz karşılığı verdiği TL'nin faizini yüzde 24'e düşürdükten sonra, ara verdiği haftalık repo ihalelerine de yeniden başladı. Banka 16 milyar TL haftalık repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası ara verdiği  1 haftalık repo ihalelerine tekrar başladı. Banka bugün 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

22 Mart'ta dolar/TL'nin spekülatif işlemlerle 5.85 TL'ye kadar yükselmesinin ardından TCMB, 22 Mart'ta bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış, 25 Mart itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına gitmişti. Banka bir hafta vadeli repo fonlamasına iki hafta ara vermişti. 

Swap faizi bu kez düştü
TCMB swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam döviz karşılığı TL swap satışı sınırını da iki hafta da yüzde 10'dan yüzde 40'a yükselterek TL talebi olana döviz satışı karşılığında TL yaratma imkanını artırmıştı. TCMB bu sabah yerel bankalarla Swap'ta TL faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü.

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