Merkez Bankası swap TL faizini bu kez düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerel bankalarla Swap'ta TL faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında bugünkü ihalede TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili ihalede TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.
Merkez, kurdaki yükselişe karşı 25 Mart'ta ilk hamlesini yapmış ve Swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti. Banka bünyesindeki Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını 28 Mart'ta yüzde 20'den yüzde 30'a, 4 Nisan'da da yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.