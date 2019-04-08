Başakşehirli Burak Can Alakuş'tan akıllara zarar asit

Medipol Başakşehir'in U21 takımında forma giyen Burak Can Alakuş, Konyaspor U21'e karşı yaptığı asistle maça damga vurdu.

U21 Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ederken mücadeleye damga vuran isim ev sahibi ekibin 18 yaşındaki genç oyuncusu Burak Can Alakuş oldu.

18 yaşındaki genç sağ bek, topla birlikte metrelerce mesafe katedip rakiplerinden birer birer sıyrılarak harika bir asiste imza attı. Ancak Burak Can Alakuş'un asistiyle gelen gol Başakşehir'e yetmedi ve Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.





