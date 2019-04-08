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Şamil Tayyar'dan herkesi şaşırtan seçim yorumu! Bu ülkeye en büyük haksızlıktır

Şamil Tayyar'dan herkesi şaşırtan seçim yorumu! Bu ülkeye en büyük haksızlıktır

İSTANBUl seçimleri tam bir muammaya dönüştü. Geçersiz oyların yüzde 95'i sayıldı ve İmamoğlu önde...Özellikle İstanbul sonuçları için bazı yazarlar sandıkta darbe yorumu yaptı. Yapılan bu tarz yorumlara AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre; Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AK Parti'nin itirazları sonucu sayımlar devam ediyor.

AK Parti'ye yakın bazı isimler, İstanbul seçimlerinde usulsüzlük olduğunu, terör örgütlerinin müdahale ettiğini hatta sandıkta darbe yapıldığını iddia ediyor. Bu iddialara tepki AK Parti içinde Şamil Tayyar'dan geldi. 

Bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır

O tepkilerden birinin sahibi de AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar... Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır. Eyvallah. Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız."

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