İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları
Süper Lig'de pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig2de 28.hafta maçında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, 14 Nisan Pazar akşamı Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, ezeli rakibini yenip UEFA şansını kovalamaya devam etmeyi düşünürken Galatasaray ise 20 yıllık saltanatı yıkmanın peşinde.
Fenerbahçe, 2013 yılından sonra Kadıköy'de Galatasaray'a karşı en yüksek galibiyet oranıyla maça çıkacak.
Ayrıca dev derbinin İddaa oranları açıklandı;
Fenerbahçe: 2,10
Beraberlik: 3,10
Galatasaray: 2,45