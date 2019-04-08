İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları

Komünist Başkan Maçoğlu, belediyenin duvar ve korkuluklarını yıktırdı! İşte nedeni

İki zırhlı araç işte böyle çarpıştı: 1 polis yaralı

Edirne'de 30 yıllık muhtar 7. kez seçildi

İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark bir kez daha değişti