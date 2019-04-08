Rinoplasti (burun estetiği) sonrasında dikkat etmeniz gerekenler

Rinoplasti, burna kalıcı şekil verme, estetik olarak burun şeklini değiştirme anlamını taşır. Peki rinoplasti sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı Doktor Elçin Arıtürk, rinoplasti ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu maddelerle açıkladı:

-Zorlayıcı egzersizlerden en az iki hafta kaçının. Altı hafta boyunca basketbol veya voleybol gibi münakaşalı sporları oynamaktan kaçının. Kısacası yüzünüze ağır cisim çarpabilecek aktivitelerden kaçının.

-Yüzmeye gitmeyin. Burnunuz hassas olduğundan yüzmek ve özellikle dalış yapmak burnunuzu hala iyileşmekteyken hareket ettirir. Ayrıca burnunuza giren klor canınızı yakabilir. Yüzme havuzuna 2 ay, denize 1 ay girmeyin.

-Çok çiğnemeyi gerektirecek yemekleri yemeyin.

-Aşırı mimiklerden 2-3 hafta kadar kaçının.

-Dişlerinizi sert fırçalamayın.

-Genellikle önden düğmeli giyip çıkarması kolay kıyafetler kullanın ki burnunuza çarpmasın.

-İlk 2-3 ay çerçeveli gözlük kullanmayın, lens veya gözlük zorunlu ise hafif, çerçevesiz gözlükleri tercih edin ve burnunuza ağırlık binmeyecek şekilde steril yara bandı yardımıyla gözlüğü yukarıda tutacak bir sistem kurun.

-Cildinizi güneş ışığından üç ay boyunca koruyun. Güneşe çıkmadan önce yüzünüze her zaman güneş kremi sürmeniz çok önemlidir çünkü çok fazla güneşe maruz kalmak kalıcı renk değişikliğine neden olabilir.

-İlk üç hafta boyunca sigara içmeyin. Bu tavsiye ameliyattan önce ve sonrası üç hafta için geçerli.