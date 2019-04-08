Muhtar seçilen aday FETÖ sanığı çıkınca...

MALATYA'nın Kadılı Mahallesi'nde muhtar seçilen eski hakim Hüseyin Arslan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamına KHK ile meslekten ihraç edildiğinin ve hakkında dava açıldığının belirlenmesi üzerine YSK, mazbatanın en çok oy alan ikinci adaya verilmesini kararlaştırdı.

Doğanşehir İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kadılı Mahallesi muhtarlığına seçilen Hüseyin Arslan'ın 2016'da meslekten ihraç edildiği ve sanık sıfatıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek YSK'den görüş istedi.

En çok oy olan ikinci kişiye mazbata verilecek

YSK'den Doğanşehir İlçe Seçim Kuruluna gönderilen ve oy birliğiyle alınan kararda, "692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceği, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği" belirtildi.