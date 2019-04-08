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Patronuyla yasak ilişki yaşadı! Bebeği doğunca zalimleşti

Patronuyla yasak ilişki yaşadı! Bebeği doğunca zalimleşti

GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi Fatma B., yasak ilişkiden olan bebeğini göbek bağı ile boğdu, olay vicdan azabıyla ortaya çıktı.

Gaziantep'te 2013 yılında yaşanan olayda iddiaya göre, 16 yaşında olan ve tekstil atölyesinde çalışan Fatma B. buradaki patronu F.H. ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kaldı. Evde doğum yapan Fatma B. bebeğini göbek bağı ile boğarak öldürdü.

Buzdolabında sakladı

Cesedin kokmaması için 3 gün boyunca evdeki buzdolabında saklayan Fatma B, o zamanlar 14 yaşında olan kardeşi Mehmet A.'dan yardım istedi. Mehmet A, cesedi evin bodrumuna gömdü. 

Vicdan azabına dayanamadı ihbar etti 
Yaşanan feci olayın ardından 6 yıl sonra Mehmet A, çektiği vicdan azabına dayanamayarak, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğüne gitti. Çektiği vicdan azabı nedeniyle yaşananları itiraf eden Mehmet A.'nın ifadesi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri harekete geçti. 

Bebeğin kemikleri bulundu 
Ekipler, savcılık izinlerinin ardından Mehmet A.'nın söylediği adreste bulunan evin bodrumunda kazı çalışması başlattı. Şahsın gösterdiği bölgede kazı yapan ekipler, kısa sürede bebeğin kemiklerine ulaştı. Mehmet A.'yı gözaltına alan ekipler, 3 yıl önce evlenen ve Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan Fatma A.'yı operasyonla gözaltına aldı. 
Evli ve 2 çocuk annesi Fatma B. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. 

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