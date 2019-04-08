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Ankara'da devir teslim sonrası belediyenin sitesi de değişti

Ankara'da devir teslim sonrası belediyenin sitesi de değişti

Ankara'da Mansur Yavaş'ın mazbatası ve belediye mührünü alması ile Belediye'nin sitesindeki başkan görseli ve adı değişti

31 Mart yerel seçimler sonrası bugün mazbatasını alan Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra devir teslim için Belediye binasına gitti.

Burada yapılan törende Yavaş, mührü selefi AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan aldı. Devir teslim töreninin gerçekleşmesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de hemen değişiklik yaşandı.

Sitede yer alan başkan kısmına Manxur Yavaş'ın adı yazıldı ve fotoğrafı konuldu. Başkan kısmında Yavaş'ın öz geçmişi de yer aldı. Sitede yer alan ifadeler şöyle: 

1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

13 yıl avukatlık yaptı
Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında, Başkan Yavaş 13 yıl boyunca Beypazarı’nda serbest avukatlık yaptı. 1989-1994 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Yavaş, 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında belediye seçimlerini yüzde 51 oy oranıyla kazanarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Başkan Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde oy oranını artırarak ikinci kez yüzde 55 ile Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

Yüzde 27 ile dikkat çekti
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak aldığı yüzde 27’lik oy oranıyla dikkat çekti. 2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, yüzde 43.83 oy oranıyla büyük başarı gösterdi.

Türkçe'yi korumaya çalışıyor
Türkçe’nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görülen Başkan Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.

Beypazarı Modeli
Üniversitelerin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uyguladığı “sosyal belediyecilik” anlayışıyla “Beypazarı Modeli”nin de mimarı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı’na ikinci kez başkan seçildikten sonra uluslararası festivaller, şölenler, bina restorasyonları, konaklama kapasitesinin artırılması ve yerel lezzetlerin tanıtılması ile Beypazarı’na ve Başkent’e turizm anlamında katkıda bulundu, bölgede sürdürülebilir istihdam sağladı.

Yüzde 50 ile seçimleri kazandı
Başkent’te 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 50.93 oy oranıyla büyük başarı göstererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

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