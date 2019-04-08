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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı

ANKARA merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 

7 ilde operasyon

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eski ÖSYM başkanı Ali Demir gözaltında

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtildi.

9'unda bylock tespit edildi

Gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edildi.  Halen firarda olan 13 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Ali Demir kimdir?

1959'da Konya'da doğan Ali Demir, 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Demir, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı ve daha sonra İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İTÜ'de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer alıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Demir, İngilizce ve Almanca biliyor. Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yapmış ve TÜBİTAK'ta birçok proje yürütmüştür. Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın ÖSYM Başkanlığından istifa etmesinin ardından, ÖSYM Başkanlığı’na İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Demir vekaleten görevlendirildi.

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