Türk Telekom İlan verdi! 8 bin lira maaşla çalışacak eleman arıyor

Türk Telekom, yeni bir ilan yayımlayarak farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Personellere maaş olarak 8 bin TL'ye kadar ücret verileceği kaydedildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan açık iş ilanları bölümünde yayımlanan Türk Telekom personel alım ilanında 10 daimi işçi alımı yapılacağı ifade edildi. Pozisyonlara göre işe alınacak olan personellere 3 bin TL ile 8 bin TL arasında maaş verileceği duyuruldu.

En az lise mezunu olunması gerekiyor

Yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra bu şartın dışında başka bir genel şart hakkında bilgi verilmedi.

Türk Telekom tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden yapabilecek.

Son başvuru tarihi ise 12 nisan

Söz konusu link üzerinden giriş yapıldığında adaylar, Türk Telekom yazıp ara butonuna basarak karşılarına çıkan iş ilanına başvuru yapabilecekler. Söz konusu ilana başvurular 12 Nisan'a kadar yapılabilecek.