HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde yüzde 29.58 oy alarak HDP'den Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen mazbatasını aldı.

MHP'nin Kars'ta seçimin yinelenmesi için yaptığı başvuru il seçim kurulunca reddedilmişti.

Mazbatayı aldılar

HDP'nin Kars Belediye Eş Başkanları Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını aldı. Ayhan Bilgen, mazbatasını Kars Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Başkanı Şemsettin Dereli'den, Şevin Alaca ise Seçim Müdürü Mürsel Uluçay'dan aldı. Daha sonra Kars Adliye Sarayından ayrılan Bilgen ve Alaca, Belediye Başkanlığına geldi.