HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde yüzde 29.58 oy alarak HDP'den Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen mazbatasını aldı.
MHP'nin Kars'ta seçimin yinelenmesi için yaptığı başvuru il seçim kurulunca reddedilmişti.
Mazbatayı aldılar
HDP'nin Kars Belediye Eş Başkanları Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını aldı. Ayhan Bilgen, mazbatasını Kars Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Başkanı Şemsettin Dereli'den, Şevin Alaca ise Seçim Müdürü Mürsel Uluçay'dan aldı. Daha sonra Kars Adliye Sarayından ayrılan Bilgen ve Alaca, Belediye Başkanlığına geldi.
Basına kapalı toplantı yapıldı
Bilgen ve Alaca, burada Belediye Başkan Vekili Tahsin Kara'dan belediyenin mührünü alarak görevine başladı. Bilgen ve Alaca, yapılan devir-teslimin ardından birim amirleriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.