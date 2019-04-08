HABER /  GÜNCEL

Alperen Sakin davasında flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı
Alperen Sakin davasında flaş gelişme

İZMİR’de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok’un yargılandığı davada karar çıktı. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada minik Alperen’in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, tutuksuz sanık Nurcan Altıok ile taraf avukatları hazır bulundu. 

Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, sanığa herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ederek, “Ağustos sıcağında bir çocuğun saatlerce kapalı bir aracın içerisinde bırakılması sonucunda o çocuğun ölümü kaçınılmazdır. Sanığın olası kast hükümleri gereğince cezalandırılması gerekiyor” dedi. 

Alperen Sakin’in öğretmenine hapis cezası
Minik Alperen’in annesi Buket Sakin ise hakimden, Nurcan Altıok’un bir daha öğretmenlik yaptırılmaması yönünde karar vermesini istedi. 
Alperen Sakin’in öğretmeni Nurcan Altıok’a “taksirle ölüme sebebiyet” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiğini açıklayan hakim, Altıok’un 2 yıl 1 ay da öğretmenlik mesleğini yapmasını yasakladı. 

Olayın geçmişi
İzmir’in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karar duruşmasında Alperen Sakin’in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan Altıok hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kaynanaya hakaret kusur olmaktan çıktı
Kaynanaya hakaret kusur olmaktan çıktı
Şarkıcı Zeynep Mansur yanlışlıkla Ankara Belediye Başkanı oldu
Şarkıcı Zeynep Mansur yanlışlıkla Ankara Belediye Başkanı oldu
Türk Telekom İlan verdi! 8 bin lira maaşla çalışacak eleman arıyor
Türk Telekom İlan verdi! 8 bin lira maaşla çalışacak eleman arıyor
Patronuyla yasak ilişki yaşadı! Bebeği doğunca zalimleşti
Patronuyla yasak ilişki yaşadı! Bebeği doğunca zalimleşti
Ankara'da devir teslim sonrası belediyenin sitesi de değişti
Ankara'da devir teslim sonrası belediyenin sitesi de değişti
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme ekranı
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme ekranı
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Kargo vereceklere müjde! 30 Nisan'a kadar dev indirim
Rinoplasti (burun estetiği) sonrasında dikkat etmeniz gerekenler
Rinoplasti (burun estetiği) sonrasında dikkat etmeniz gerekenler
AÖL sonuçları ne zaman açıklanır Açık lise sınav sonuçları sorgulama
AÖL sonuçları ne zaman açıklanır Açık lise sınav sonuçları sorgulama
Muhtar seçilen aday FETÖ sanığı çıkınca...
Muhtar seçilen aday FETÖ sanığı çıkınca...
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
Yorumlar