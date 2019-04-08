Abdullah Ağar'dan Sezai Temelli'ye yanıt! Oltaya gelmiş Kekocanlara...

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin bir konuşmasında Güneydoğu Anadolu için yaptığı "Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi" sözlerine yanıt geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptığı bir konuşmada Güneydoğu'yu Yahudilerin inancında yer bulan 'vadedilmiş topraklar' arasında gösterme gafletinde bulunmuştu.

Temelli'nin "Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler buraları da kuruttular..." sözlerine terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı uyarı ile yanıt verdi.

Oltaya gelmiş Kekocanlara duyurayım

Yahudi şeriatını hatırlatan Ağar "Oltaya gelmiş Kekocanlara duyurayım dedim. İsrailoğullarının şeriatına dayalı ETNİK-DİNİ YASA çoktan çıkartıldığı için “Vaat edilmiş topraklarda yaşayanlar” 1. SINIF İNSAN olmuyorlar yalnız. Hatta insan bile sayılmıyorlar. Çok heveslenme, çok da heveslendirtme yani." ifadelerini kullandı.