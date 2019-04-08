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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Putin, "Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var" derken Erdoğan, "6 milyon Rus vatandaşını konuk ederek rekor kırdık" açıklaması yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın önünde konuştu. 

"Hedefimiz 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyon Rus vatandaşını konuk ederek rekor kırdık. Hedefimiz 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

-Astana sürecinin garantörleri Rusya ve  Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz

-Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş  birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık

-Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var.

-Çok farklı alanlarda yeni projeleri devreye sokacağız. İşbirliğimiz stratejik boyuta ulaşmıştır. Akkuyu'nun birinci etabını 2023'te tamamlamak istiyoruz.

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