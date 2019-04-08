Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı! Bağdat Caddesi'ndeki cinayet

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde dün İlhan Ünğan aracına binerken profesyonel katiller tarafından eşi ve oğlunun önünde öldürüldü. Meğer İlhan Ünğan bir uyuşturucu hesaplaşmasının baş aktörlerindenmiş.

Bağdat Caddesi'ndeki cinayet dün saat 16.30 sıralarında işlendi. Bu olay gazetelere ve haberlere 'sıradan bir cinayet' olarak yansıdı. Ancak kurbanın kimliği ve mazisi hiç de öyle değil... İlhan Ünğan, firari uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayından aranıyordu. İlhan Ünğan ve onun ünlü uyuşturucu baronu Zindaşti'yle olan mazisini bugün sosyal medya hesabından gazeteci Timur Soykan özetledi.

''Başka bir ülkede olsa yer yerinden oynayacak bir cinayet, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde işlendi" diyen Soykan, hiç bilinmeyenleri aktardı:

1- Dün başka bir ülkede olsa yer yerinden oynayacak bir cinayet, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde işlendi. Ama Muz Cumhuriyeti Türkiye'de 3. sayfalık bir haber kadar yer buldu. Oysa bu cinayet; Türkiye için yeni bir Susurluk'tur. Devlet, mafya, siyaset üçgeninde büyük bir skandaldır. — timursoykan (@timursoykan) 8 Nisan 2019

-Kadıköy'de öldürülen kişi İlhan Ünğan. Cinayetin İran asıllı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin intikamı olduğuna kimsenin şüphesi yok. İlhan Ünğan, 2014'te Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldüğü Büyükçekmece'deki suikastın azmettiricisi olarak kırmızı bülten ile aranıyordu. Gıyabında yargılandığı davada iki kez müebbet hapsi isteniyordu. Buna rağmen İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'nde bir kafede oğlu ve eşi ile kahvaltı yapacak kadar rahattı. Diğer bir soru ise; İlhan Ünğan kafeden çıkıp tam aracına bineceği sırada yabancı plakalı bir araç ile yaklaşıp kafasından iki kurşunla vuran profesyonel tetikçilerin rahatlığı.

-İlhan Ünğan'ın yerini kimden öğrendiler ve İstanbul'un en işlek caddesinde suikast düzenleyip nasıl ortadan kayboldular? Onlara bu güç ve cüreti veren karanlıkta kimler var? Tüm bunları anlamak için olayın geçmişine bakmak gerekiyor.

Uyuşturucu baronu rakibini ihbar etti

- İddiaya göre; olaylar zinciri Haziran 2014'te Zindaşti'nin kendisi gibi İran asıllı ve uyuşturucu baronu Çetin Koç'un bir sevkiyatını ihbar etmesiyle başladı. Yunanistan'daki bir gemi ve depoda 2.1 ton uyuşturucu yakalandı.

Zindaşti'yi öldürsünler diye 5 milyon verdi

-Çetin Koç, İstanbul'da bir mafyayı yöneten Orhan ve İlhan Ünğan kardeşlere Zindaşti'yi öldürmeleri için 5 milyon dolar verdi. 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'deki trafik ışıklarında duran Zindaşti'nin lüks cipini iki kişi taradı. Zindaşti'nin kızı ve şoförü öldü. Suikasttan 3 ay sonra tetikçiler Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın cesetleri Küçükçekmece'de bulundu.

Hollanda'da 2 gün sonra bir infaz daha

- İki gün sonra ise Hollanda'da uyuşturucu ticaretinin kilit ismi Aliekber Aygün aracıyla trafik ışıklarında beklerken öldürüldü. 2015'te Orhan Ünğan Hollanda'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildi. Kardeşi İlhan Ünğan ise Kırmızı Bülten ile aranıyordu.

Dubai'de uyuşturucu baronu evinde öldürüldü

-Çetin Koç, 4 Mayıs 2016'da Dubai'de yüksek güvenlikli, sadece özel kartlarla girilen bir sitede susturucu takılmış silah ile kafasından vurularak öldürüldü. Tetikçi Kolombiya asıllı Kanada vatandaşıydı. Cinayet günü Kanada'dan gelmiş ve aynı gün uçakla geri dönmüştü. Tetikçi Garcia Aravela'nın cesedi, suikastan bir hafta sonra ormanda bulunmuştu.

Avukat haftaya gelemem öldürülmüş olurum dedi...

-Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili davada Ünğanların avukatı Kudbettin Kaya, 20 Ekim 2017'deki duruşmada "Sonraki oturuma gelemeyebilirim. öldürülme riskim var" dedi. 11 gün sonra Yeşilköy'de, lokantada ailesi ile yemek yerken Uziyle vurulup öldürüldü.

Zekeriya Öz onu gizli tanık yaptı

-Ergenekon Davaları sürecinde Zekeriya Öz'ün gizli tanığı olarak serbest kalan Zindaşti 19 Nisan 2018'de 2'si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı. Uyuşturucu, cinayetler gibi onlarca suçlama varken 6 ay sonra Zindaşti ile 3 adamı tahliye edildi. Savcılık itiraz edip 3 saat sonra yakalama kararı çıktı. Ancak Zindaşti ve adamları kayıplara karışmıştı. Tahliye kararını veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı.