Mazbatasını aldı! Mansur Yavaş'a ilk tebrik mesajı AK Parti'den geldi

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınladı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Adliyesine gelerek mazbatasını aldı. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Mustafa Tuna'dan görevi devraldı.
Anıtkabir'i ziyaret etti
Yavaş mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Vatandaşlar Anıtkabir ziyareti sırasında Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri'nden tebrik mesajı
Mansur Yavaş'ın görevi devralmasının ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.
İşte Şahin'in o paylaşımı:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mansur Yavaş’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.— Fatih Şahin (@_fatihsahin) 8 Nisan 2019