Mansur Yavaş'ın kızları Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş'a bakın!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün mazbatasını alarak görevi Ak Partili Mustafa Tuna'da devraldı ve görevine başladı. Yavaş'a belediyeye gelişinde eşi Nursen Yavaş ve kızı Armağan Yavaş da eşlik etti. Yavaş'ın görevine başlaması sonrası eşi ve kızları yine merak edilmeye başlandı. En çok da kızları Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş merak ediliyor. İşte Mansur Yavaş'ın merak edilen ailesi...