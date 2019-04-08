Mansur Yavaş'ın kızları Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş'a bakın!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün mazbatasını alarak görevi Ak Partili Mustafa Tuna'da devralarak görevine başladı. Yavaş'ın görevine başlaması sonrası eşi ve kızları merak edilmeye başlandı. En çok da kızları Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş merak ediliyor. İşte ailesi...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün mazbatasını alarak görevi Ak Partili Mustafa Tuna'da devraldı ve görevine başladı. Yavaş'a belediyeye gelişinde eşi Nursen Yavaş ve kızı Armağan Yavaş da eşlik etti. Yavaş'ın görevine başlaması sonrası eşi ve kızları yine merak edilmeye başlandı. En çok da kızları Çağlayan Yavaş ve Armağan Yavaş merak ediliyor. İşte Mansur Yavaş'ın merak edilen ailesi...
İsmini Beypazarı Belediye Başkanlığı ile duyuran Mansur Yavaş, doğma büyüme Beşpazarlı. 1955 doğumlu olan Mansur Yavaş, 63 yaşında. Siyaset sahnesine Beypazarı Belediye Başkanlığı ile etkili bir giriş yapan Mansur Yavaş'ın asıl mesleği avukatlık. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Yavaş, vatani görevini askeri savcı olarak yaptı.
Beypazarı'nda 13 yıl serbest avukatlık yapan Mansur Yavaş, siyasete 1989 yılında MHP'den giriş yaptı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Beypazarı'nı baştan yarattı : Mansur Yavaş tarihi Beypazarı konaklarının restorasyonuyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi" seçildi. 2004 yılında TÜSİAV tarafından da "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü alan Mansur Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranıyla ikinci kez belediye başkanı seçildi.
Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş : Mansur Yavaş'ın eşinin ismi Nursen Yavaş. Mansur Yavaş eşi Nursen Yavaş ile bir akrabasının aracılığı ile tanışmış. Hemen söz yapıp askerlik döneminde de evlenmişler. Nursen Yavaş çalışmıyor ve ev hanımı. Eşinin 'kendisini kandırdığını' gülerek anlatıp şunları söylüyor: -Evlendikten sonra okursun demişti kandırdı beni! (Gülüyor...) Açık Öğretim’e kayıt yaptırdım ama hırslı biri olmadığım için zor geldi ders çalışmak.