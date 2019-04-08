8 Nisan'da altının gramı 235 liradan satılıyor işte güncel altın fiyatları

Geçen hafta 240'lara dayanan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe 235 lira seviyesinde başladı. Gram akşam kapanış saatlerine yakın ise 237 liradan satıldı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 235 liradan alıcı buldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satıldı.

Akşam kapanış saatlerinin yaklaşması ile gram altında yükseliş meydana gelirken çeyrek ve Cumhuriyet altınının küçük düşüşler meydana geldi.

Saat 17:01'de gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yatay seyrin ardından bu haftanın açılışında Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298 dolardan işlem görüyor.

Saat 10:00'da gram ve çeyrek altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.