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Mansur Yavaş'tan ilk genelge: Tüm işlemleri durdurun, izinleri iptal edin

Mansur Yavaş'tan ilk genelge: Tüm işlemleri durdurun, izinleri iptal edin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayınladığı ilk genelgede belediyeye bağlı şirketlerin her türlü mal hizmet ve personel alımı ile araç ve gayrimenkul kiralama işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Mansur Yavaş’ın imzası ile yayımlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur"

08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükeşhir Belediyesi, Genel Müdürlükler ve Bağlı Şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. 

İzinleri kaldırdı

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğünde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personellerinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.

İşte Mansur Yavaş imzalı o genelge:

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