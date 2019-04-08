Arpacık neden olur işte doğal yollarla arpacıktan kurtulma yöntemi

Göz kapağının çevresinde çıkan arpa tanesi büyüklüğündeki şişliğe denen arpacık, kişiye verdiği rahatsızlıkla bilinir. Peki arpacığın doğal yollarla tedavisi nasıl olur?

Gözün civarında çıkan ancak göz nedenli olmayıp cilt sorunları nedeniyle meydana gelen arpacık, vücudun bir direnç ve vitamin eksikliğinden faydalanır.

İt dirseği olarak da bilinen arpacık, göz kapağının altında, göz yaşı borusunda ve göz kapağının üstüne görülür. Öncelikle arpa büyüklüğünde görülür. Zamanla iltihap çoğaldıkça gözlerin kapanmasına kadar neden olur.

Peki arpacığın belirtileri ve doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Arpacık belirtileri nelerdir?

- Kaşınma, batma ve yanma

- Gözle görülür bir şişlik

- İç arpacık da gözleri kapatırken ya da dokununca hissedilen kitle

- Sürekli sulanma ve iltihaplanmanın artması

- Göz yaşı borusunun dışında biriken iltihap kitlesi

- Uyanırken gözleri açmada zorlanma

- Işığa karşı hassasiyetin olması

- Göz içerisindeki sıvının burun kanallarını tıkaması gibi belirtilerle kendini gösterir.

Doğal arpacık tedavisi

Doğal uygulama dış arpacığa uygulanır. İç arpacıklar lokal anestezi ile cerrahi operasyon ile alınır.

Arpacıkta en etkili doğal yol, sıcak havlu uygulamasıdır. Bu sayede gözdeki sinirler hızlı çalıştırılarak enfeksiyonun dışarı atılması sağlanır.



Sarımsak ve soğan

Bunun dışında bir diş sarımsak ve bir soğana 2 su bardağı su ilave edin. Kaynattıktan sonra bu suya ped pamuk batırıp arpacığın üstüne ayrım saat bekletin. Bu uygulamayı yarım saatte bir uygulayınız. Soğan ve sarımsak içerdikleri antioksidan ve antibakteriyel maddeler sayesinde iltihabı dışa atmada etkili olurlar.