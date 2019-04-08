Maura İcardi La Liga yolcusu

La Liga devi Atletico Madrid, önümüzdeki yaz dönemi için Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı.

Liglerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da transfer çalışmaları hızlandı.

Yeni sözleşme konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Inter'de kaptanlığı alınan ve bir süre kadro dışı kaldıktan sonra takıma geri dönen Mauro Icardi ile ilgili İspanyol basınından transfer iddiası ortaya atıldı. Diario AS'ta yer alan habere göre, La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli golcüyü listesine ekledi.

Ancak Madrid ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi için Diego Costa ya da Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılması gerekiyor. İspanyol ekibi, bu iki oyuncudan birinin ayrılma ihtimali durumunda Icardi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Daha önce Barcelona altyapısında forma giyen Arjantinli yıldızın adı Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerle de anılıyordu. 2013 yazından bu yana Inter forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonunda bitiyor.