Nokia'nın 'ideal' 3.1 Plus modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Finlandiya merkezli yılların markası Nokia, akıllı telefon pazarında yok olmanın eşiğine gelmişken, 3.1 Plus modelini tanıtmıştı.

Nokia 3.1 Plus'ın Türkiye fiyatı ise diğer akıllı telefon modellerine göre gayet uygun olarak belirlendi. KVK garantisi ile Türkiye’ye gelen Nokia 3.1 Plus için belirlenen satış fiyatının 1.399TL olduğu duyuruldu.

Finlandiya merkezli telefon üreticisi HMD Global tarafından ortaya çıkarılan Nokia 3.1 Plus, fiyat performans ürünü olmasının yanı sıra büyük ekranı ile dikkatleri çekmişti.

Çıtayı yükseğe çıkarıyor



Nokia akıllı telefon portföyünü erişilebilir kategoride genişlettiklerini belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz” dedi.



Nokia 3.1 Plus Teknik Özellikleri

İşlemci: 1.5GHz MediaTek Helio P22 / IMG PowerVR GE8320 GPU

İşletim Sistemi: Android 8.0

Ekran: 6 inç HD+ (720×1440 piksel)

Batarya: 3500mAH

Depolama: microSD ile arttırılabilen 16 ve 32 GB’lık dahili depolama

Arka Kamera: 13 MP f/2.0 diyafram + 5 MP f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Bağlantı Özellikleri: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS