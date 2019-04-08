HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Nokia'nın 'ideal' 3.1 Plus modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Nokia'nın 'ideal' 3.1 Plus modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Finlandiya merkezli yılların markası Nokia, akıllı telefon pazarında yok olmanın eşiğine gelmişken, 3.1 Plus modelini tanıtmıştı.

Nokia 3.1 Plus'ın Türkiye fiyatı ise diğer akıllı telefon modellerine göre gayet uygun olarak belirlendi. KVK garantisi ile Türkiye’ye gelen Nokia 3.1 Plus için belirlenen satış fiyatının 1.399TL olduğu duyuruldu.

Finlandiya merkezli telefon üreticisi HMD Global tarafından ortaya çıkarılan Nokia 3.1 Plus, fiyat performans ürünü olmasının yanı sıra büyük ekranı ile dikkatleri çekmişti.

Çıtayı yükseğe çıkarıyor

Nokia akıllı telefon portföyünü erişilebilir kategoride genişlettiklerini belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz” dedi.


Nokia 3.1 Plus Teknik Özellikleri
İşlemci: 1.5GHz MediaTek Helio P22 / IMG PowerVR GE8320 GPU
İşletim Sistemi: Android 8.0
Ekran: 6 inç HD+ (720×1440 piksel)
Batarya: 3500mAH
Depolama: microSD ile arttırılabilen 16 ve 32 GB’lık dahili depolama
Arka Kamera: 13 MP f/2.0 diyafram + 5 MP f/2.4 diyafram
Ön Kamera: 8 Megapiksel
Bağlantı Özellikleri: 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya Pütürge'de muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak
Malatya Pütürge'de muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak
Mansur Yavaş'tan ilk genelge: Tüm işlemleri durdurun, izinleri iptal edin
Mansur Yavaş'tan ilk genelge: Tüm işlemleri durdurun, izinleri iptal edin
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
ESHOT şoföründen, kendisini uyaran yolcuya: Seni öldürürüm
ESHOT şoföründen, kendisini uyaran yolcuya: Seni öldürürüm
Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı! Bağdat Caddesi'ndeki cinayet
Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı! Bağdat Caddesi'ndeki cinayet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik açıklamalar!
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Ağar'dan Sezai Temelli'ye yanıt! Oltaya gelmiş Kekocanlara...
Abdullah Ağar'dan Sezai Temelli'ye yanıt! Oltaya gelmiş Kekocanlara...
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen mazbatasını aldı
HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen mazbatasını aldı
Karısını, baldızını ve kayınbiraderini öldüren koca firarda
Karısını, baldızını ve kayınbiraderini öldüren koca firarda
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Erkek kardeşi 6 yıl sonra ihbar etti meğer kız kardeşi
Erkek kardeşi 6 yıl sonra ihbar etti meğer kız kardeşi
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
Yorumlar