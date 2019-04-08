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Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı

Anadolu Ajansı
Afganistan'da ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti yakınındaki Parvan vilayetinin Bagram ilçesinde, NATO bünyesinde görev yapan ABD askeri konvoyuna bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti yakınındaki Parvan vilayetinin Bagram ilçesinin kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla, Bagram'ın Pul-i Sayyad bölgesinde üslerine doğru giden ABD askeri konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ABD ordusuna ait bir tankın tahrip olduğunu ifade eden Kuddusi, olayda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlenirken Afganistan'daki ABD birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram ilçesinde bulunuyor.

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