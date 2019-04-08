Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ederek, "Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.