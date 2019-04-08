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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'ye tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1 Nisan'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 24 bin olduğunu söyleyerek aradaki farkın 15 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına cevap veren CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi. Yavuz'un yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlere indiği sözlerine twitter mesajıyla karşılık veren Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ" diyerek 1 Nisan'a ait YSK verilerini paylaştı. Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan'da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388'e düştüğünü belirtti ve "Fark 14 Bin küsüre indi diyen Ali İhsan Yavuz'a güncel YSK sayfasıyla cevap vermiş olalım. Söyledim bir kez daha hatırlatmış olayım. İl başkanlığı olarak kendi il başkanlığından alamadığı doğru verilere bizden ulaşabilir" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı YSK sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yılıdırım arasındaki oy farkının 15209 olduğu görülüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 15 binin altına indiğini savunmuştu.

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