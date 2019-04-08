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İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti

Anadolu Ajansı
İran, CENTCOM'u terör örgütü ilan etti

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu. 

İran Milli Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümeti 'terörizmin destekçisi' olarak nitelendirildi, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM kararlarının da ihlalidir. DMO, bölgedeki müttefikleriyle birlikte El Kaide, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele etmiştir."

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