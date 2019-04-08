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Trump'tan gizli servis için tartışılan adım

Trump'tan gizli servis için tartışılan adım

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden gelen sığınmacılara izin verdiği ileri sürülen Gizli Servis Direktörü Randolph Tex Alles'i görevden aldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gizli Servis Direktörü Randolph Tex Alles'i görevden aldığı ileri sürüldü.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump, Alles'in görevden alınması için talimat verdi. 

Basına konuşan bazı kaynaklar ise Alles'in şu anda görevde olduğunu ancak kendisine görevden ayrılmasının söylendiğini kaydetti. 

Gizli Servis direktörünün görevden alınması hamlesinin, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı açıklamasından bir gün sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

Amerikan medyasında Trump'ın, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsız olduğu iddia edilmişti. 

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