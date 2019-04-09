İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın
İSTANBUL'da seçim sonuçlarına itiraz üzerine YSK 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayımı yönünde karar aldı, peki o sandıkta İmamoğlu ve Yıldırım'a ne kadar oy çıktı?
İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti tüm oyların sayılması yönünde başvuruda bulunmuştu. YSK bu başvuruyu reddedip sadece 51 sandıkta tüm oyların sayılmasına karar verdi. Gözler İstanbul’un 21 ilçesinde yer alan bu 51 sandığa döndü. Peki o sandıklardan 31 Mart'ta seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'a ne kadar oy çıkmıştı? Sayım sonrası oy farkı değişir mi?
Sonuç değişir mi?
51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oyları dikkatinize sunarken, 'sonuç değişir mi' sorusunun yanıtına yönelik anket şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu'nun değerlendirmesini aktaralım. YSK'nın kararını Twitter hesabında değerlendiren Uslu, "YSK herhalde heyecan sürsün diye 51 sandık kararını verdi. 51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla. Dolayısıyla son sandık sayılıncaya kadar heyecana devam..." diye yazdı.