İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti tüm oyların sayılması yönünde başvuruda bulunmuştu. YSK bu başvuruyu reddedip sadece 51 sandıkta tüm oyların sayılmasına karar verdi. Gözler İstanbul’un 21 ilçesinde yer alan bu 51 sandığa döndü. Peki o sandıklardan 31 Mart'ta seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Binali Yıldırım'a ne kadar oy çıkmıştı? Sayım sonrası oy farkı değişir mi?