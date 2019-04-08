CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak, Yavuz'un açıklamalarını iktidarın seçimleri çalma çabası olarak niteledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oyların yeniden sayılmasına hiçbir zaman itiraz etmediklerini söyledi. İtirazlarının kanunda belirtildiği gibi delil ve gerekçesiz olarak kabul edilmesine karşı çıktıklarını belirten Öztrak, iktidarın seçimleri çalmak için tehlikeli bir oyuna giriştiğini ileri sürdü.

Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidarın sandık sonucunu beğenmediğini ve mızıkçılık yaptığını ileri süren Öztrak, sandığın demokrasinin namusu ve seçimlerin de ciddi bir iş olduğunu söyledi.

İşte Öztrak'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Ülkemizde de bu görev Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Her hukuki organ ve mahkeme gibi YSK'da kararlarını kanunlara ve geçmişte aldığı kararlardan oluşan içtihatlara göre vermek zorundadır. Bu aynı zamanda benzer olaylara benzer kararlar uygulanmasının ve adamına göre değişen kararlar, farklı kararlar alınmamasının da teminatıdır. Bunun adı da hukuk güvenliği denidir. Hukuk güvenliği yoksa sandık güvenliği de yoktur.

"Hiçbir zaman oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık"

Bir şeyi tekrar tekar söylüyorum. Diyorum ki bizler hiçbir zaman oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadık ama şu şartla! Oyların yeniden sayımını talep eden itirazın hukuka, yasalara uygun olarak yapılması gerekir dedik. Bakıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı "Hem oyların sayımına karşı değilim dediniz hem de bir çoğuna itiraz ettiniz" diyor. Evet, hukuka uygun olmayanlara, "Bunlar hukuka uygun değildir" diyerek itiraz ettik.

Şimdi seçimi düzenleyen kanunun emrini bir kez daha okumak istiyorum. Diyor ki "Yasa delil göstermeyenlerin itirazları incelenmez. Yazılı itirazlarda da bu şartlar aranır ve deliller eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan itirazlarda incelenmez" diyor. Biz de diyoruz ki "Sandık başında itiraz etmemişsiniz. Bu itirazın bir delili yok. Bu nedenle de biz itiraza karşı değiliz ama bu tür yapılan itirazlara karşıyız" diyoruz. Yani aynen sarhoşken namaza durma hikayesi gibi sadece namaza durma kısmını alıp sarhoşken kısmını bir tarafa bırakıyorlar. Peki neden kanun delilsiz itiraz demiş! Çünkü keyfi itirazlar olmasın, seçim süreci birilerinin keyfine göre eğilip bükülmesin. Mızıkçılık, oyun bozanlık yapılmasın diye bunu söylüyor.

YSK'ya Mansur Yavaş hatırlatması

YSK'da geçmişte aldığı pekçok kararda bu hususu açıkça gözetmiş ve zikretmişti. Nitekim 2014 Mansur Yavaş kararını tekrarlayıp duruyoruz. Orada YSK diyor ki "sizin bana yaptığınız müracaatta somut delil ve gerekçe yok diyor". Peki somut delil ve gerekçe ne? Sandık başında yapılan itirazlar. Aynı YSK bugün bu kararlarını görmezden gelip, seçimin delilsiz itirazlarla uzatılmasına ve sandık güvenliğinin tehlikeye düşmesini, geçersiz oyların sayılmasının önünü açarak yol verdi. Bizim itirazımız da kızgınlığımız da bu! Diyoruz ki bu geçersiz oyların sayılmasına ilişkin iktidarın itirazında delil yok! Birçoğunda delil yok! YSK'nın keyfiliğinden cesaretlenen iktidar da elinde somut delil ve gerekçe olmadan tüm ilçelerde oyların tümünü sayılmasını istedi. Hatta bazı yerlerde de seçimlerin yenilenmesini talep etti. Açık söyleyeyim... İktidarı bu kadar şımartan, mızıkçılık yapmasının önünü açan, oyun bozanlık yapmasının önünü açan YSK'nın daha önceki kararlarla uyuşmayan kararları olmuştur.

"Baskı altına almaya çalışıyorlar"

Şimdi ama iktidar sözcüleri bir takım organize işlerden bahsederek YSK'nın il seçim kurullarını, ilçe seçim kurullarını baskı altında tutmaya çalışmaktadır. Yani bugün seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının çıkıp, sandık kurulları başkanları arasında FETÖ soruşturmasından açığa alınlar var mıdır yok mudur sorusunu sorması bunun bir örneğidir ve vahimdir. Yani siz sandık kurullarını yaparken, sandık kurulu başkanları memur olacak ya da sizin yapmış olduğunuz düzenlemelerle yöresinde tanınan bilinenler arasından seçilecek denmiş, bu sandık kurulu başkanları atanmış hiçbir itirazları olmamış şimdi bunların arasından FETÖ'cü varmı sorusu çok tehlikeli bir sorudur. Hepimizin aklına bu işin iktidarın bilgisi dahilinde seçimi çalmanın maymuncuğu olarak oraya monte edilmiş düşüncesini aklımıza getirir. Açık söyleyeyim, çok tehlikelidir. "