Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.