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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon

Anadolu Ajansı
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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