Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda son 32 sezonun en kötü gol performansını yakaladı.

Sezona yeni başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla büyük bir değişime giderek başlayan Fenerbahçe'de, özellikle deplasmanda gösterdiği kötü performansla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle iç sahada çizdiği grafiği yukarılara taşıyan Fenerbahçe, deplasmanda ise kendine gelemiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 27 haftada 14 deplasman maçına çıkarken, bu mücadelelerde rakip fileleri sadece 10 kez havalandırabildi.

Deplasman müsabakalarında skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe, ligde son 32 sezonun en kötü hücum performansına imza attı.

Daha kötüsü 1986-1987

Fenerbahçe, gol yollarında bu sezondan daha kötü deplasman performansını 32 sezon önce yaşadı.

O dönem 19 takımla mücadele verilen 1. Lig'e Sırp Branko Stankovic yönetiminde giren ve sezonu 5. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, deplasmanda çok kötü bir hücum performansı ortaya koymuştu.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonun ilk 27 haftalık kısmında rakip fileleri deplasmanda 9 kez havalandırmıştı.

Deplasmanda 10 gol

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda gol bulmakta zorlanıyor.

Ligin geride kalan 27 haftasında 14 kez rakiplerine konuk olan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 10 kez gol sevinci yaşayabildi.

Fenerbahçe, bu maçların 7'sinde gol atarken, 7'sinde ise skor üretemedi.

Sarı-lacivertliler, ligde Atiker Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü deplasmanlarında gol atmayı başarırken, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında ise sessizliğe büründü.

Deplasmanda ligin en kötü gol ortalamasına sahip

Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 lig maçında 10 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, en kötü dış saha gol ortalamasına sahip takım konumunda.

Ligde Fenerbahçe ile birlikte Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor deplasman müsabakalarında 10'ar gol bulurken, 13 maçta bu skora ulaşan diğer üç takımın aksine Fenerbahçe rakip sahalarda 14 karşılaşma oynadı.

Fenerbahçe'nin ligde dış saha gol ortalaması 0,71, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'un ortalaması ise 0,76 oldu.

Deplasman golleri güçlü rakiplerine

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda attığı gollerin büyük bölümünü tarihinde şampiyonluk mücadelesi verdiği takımlar karşısında kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir filelerine 8 gol atmayı başardı.

Golcüler suskun

Fenerbahçe, bu sezon forvetlerinden beklediği katkıyı bir türlü alamadı.

Sezona santrfor pozisyonuna İslam Slimani ve Michael Frey transferlerini yaparak giren sarı-lacivertliler, eski golcülerinden sadece Roberto Soldado'yu kadrosunda tuttu.

Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya katılan Slimani ve Frey ise beklenenin çok altında kaldı.

Slimani, ligde sezonun geride kalan bölümünde sadece 1 gol atabilirken, Frey de 3 gol kaydetti.

Santrforlar içinde en çok skor üreten isim olan Soldado da sadece 4 gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan kısmında ligde 3 santrforundan toplamda 8 gol katkısı alabildi.

Fenerbahçe deplasmanda gülmeyi unuttu

Fenerbahçe, ligde bu sezon deplasmanlarda galip gelemiyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 14 deplasman maçından sadece 1 kez 3 puan alabildi.

Atiker Konyaspor'u Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadığı deplasmanlardan 14 maçta 9 puan çıkarabildi.

Hasan Ali'den deplasmanda 2 puan

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, son haftalarda hücumda etkili bir performans sergiliyor.

Deplasmanlarda hücuma verdiği katkıyla dikkati çeken Hasan, attığı kritik gollerle de takımına puanlar kazandırdı.

Son olarak dün oynanan MKE Ankaragücü maçında Fenerbahçe 1-0 mağlupken rakip fileleri havalandıran Hasan Ali Kaldırım, takımına 1 puanı getirmişti.

Hasan Ali, deplasmanda Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbide de takımının 3. golünü atmayı başarmıştı.