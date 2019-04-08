Fenerbahçeli yıldız için olay sözler: Kendisini Iniesta sanıyor
Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken yazarlar ve yorumcular kritik müsabakayı değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 27.hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü Boyd atarken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısı Hasan Ali'den geldi. Mehmet Ekici, kırmızı kart görüdğü için gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Serdar Ali Çelikler, Önder Özen, Metin Tekin ve Tümer Metin'in yorumlarından öne çıkanlar şu şekilde;
Önder Özen: Fenerbahçe öne geçebilirdi
Ankaragücü maçın genelinde tehlikeli bir ekip görüntüsünü sürdürdü. Fenerbahçe çok pozisyona girdi. 3 tane net pozisyon vardı. Ankaragücü'nün ikinci yarıdaki oyunu daha ev sahibi oyunu gibi gözüktü. Fenerbahçe beraberlikten sonra öne de geçebilirdi. Bu hafta Hasan Ali Kaldırım iyi bir performans gösterdi.
''Keşke herkes Hasan Ali gibi olsa'': Mehmet Ekici'nin deneyimine yakışmadı. Fenerbahçe'de işler daha pozitife dönerken daha soğukkanlı kalmalıydı. Fenerbahçe buradan zararlı duruma düştü. Birçok Fenerbahçe taraftarı zaman zaman Hasan Ali'ye hoşgörü ile yaklaşmıyor. Keşke herkes Hasan Ali gibi olsa.
''Fenerbahçe'de Iniestacılık oynayan oyuncular var'': Beklentinin bu kadar az olduğu ama beklentinin üzerinde verim aldığınız bir oyuncu. Moses, Valbuena, Ayew gibi oyunculardan bekledik ama Hasan Ali yapıyor. Fenerbahçe'de Iniestacılık oynayan oyuncular var.