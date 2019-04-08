Fenerbahçeli yıldız için olay sözler: Kendisini Iniesta sanıyor

''Keşke herkes Hasan Ali gibi olsa'': Mehmet Ekici'nin deneyimine yakışmadı. Fenerbahçe'de işler daha pozitife dönerken daha soğukkanlı kalmalıydı. Fenerbahçe buradan zararlı duruma düştü. Birçok Fenerbahçe taraftarı zaman zaman Hasan Ali'ye hoşgörü ile yaklaşmıyor. Keşke herkes Hasan Ali gibi olsa.