Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip birçok gol pozisyonundan yararlanamazken Beşiktaş'ta Adem Ljajic attığı 2 harika golün dışında 3 golün de hazırlayıcısı oldu. Öte yandan siyah-beyazlılarda oyuna sonradan giren Güven Yalçın da 3 gol birden attı. Rizespor bu sonucun ardından 34 puanda kalırken Beşiktaş ise puanını 50'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanışında Beşiktaş, Ljajic'in 2 gol, 3 asistle yıldızlaştığı maçta, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta adeta gol sağanağı vardı.

İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada Beşiktaş; Vida, Ljajic (2), Güven Yılmaz (3) ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3 puana uzandı.

Ev sahibi Çaykur Rize'nin golleri ise Vedat ve Abarhoun'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten siyah-beyazlılar, üçüncü sıradaki yerini korurken Karadeniz temsilcisi ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.

Maçtan önemli dakikalar

5'inci dakikada Boldrin'in ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Muriqi ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, kalec, Karius'u geçen topa Vida yetişerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7'nci dakikada Burak'ın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Dorukhan'ın kaleye gönderdiği şutu Gökhan son anda kornere çeldi.

8'inci dakikada Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas çizgisinin gerisinde topa iyi yükselen Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

12'nci dakikada Boldrin'in ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği topu Karius son anda kornere çeldi.

14'üncü dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topu alan Ljajic bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.

21'inci dakikada sol kanattan Melnjak'ın ceza sahasına ortasına ön direkte iyi hareketlenen Muriqi'nin altıpasın gerisinden gelişine kaleye gönderdiği şut üstten dışarıya çıktı.

31'inci dakikada Moroziuk'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Chahechouhe'nun kafayla kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42'nci dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muriqi'in kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Karius'un sağından ağlara gitti: 1-2.

55'inci dakikada sağ kanattan Moroziuk'un ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Samudio kafayla vuruşunu yaptı, Karius yerden sekerek gelen topu kontrol etmeyi başardı.

64'üncü dakikada Dorukhan'ın pasında topla sağ kanatta topla buluşan Burak, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-3.

70'nci dakikada ceza sahası sol çaprazında Melnjak'ın yerden ortasında topla buluşan Abarhoun'un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

72'nci dakikada Ljajic'in ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Güven kaleciyle karşı karşıya pozisyonda top ağlarla buluşturdu: 2-4.

79'uncu dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5.

82'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Güven'in kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6.

89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasında topla buluşan Güven'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut ağlara gitti: 2-7.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - 7 :BEŞİKTAŞ

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan,Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak (Dk. 83 Mehmet), Azubike (Dk. 76 Nakoulma), Musa, Samudio, Boldrin, Chahechouhe (Dk. 76 Umar), Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Isimat-Mirin, Vida, Caner, Dorukhan, Medel, Atiba, Lens (Dk. 77 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Rıdvan), Burak (Dk. 69 Güven)

GOLLER: Dk. 42 Muriqi, Dk. 70 Abarhoun (Çaykur Rizespor) - Dk. 8 Vida, Dk.14 - Dk. 78 Ljajic, Dk. 64 Burak, Dk. 72 - Dk. 82 - Dk. 89 Güven (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Abarhoun (Çaykur Rizespor) - Caner, Burak (Beşiktaş)