Tümer Metin canlı yayında Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!

BeIN Sports yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların yenik teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını iddia etti. Tümer Metin, Başakşehir'in başına ise Okan Buruk'un geleceğini öne sürdü.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezonun sona ermesiyle birlikte A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyor. beIN Sports yorumcusu olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların yenik teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını iddia etti.

Tümer Metin canlı yayın sırasında "Okan Buruk sezon sonunda Başakşehir'e gider" iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Şansal Büyüka, "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" dedi. Tümer Metin ise "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki pazartesi söylerim size. Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktör adayları arasında yabancı olarak Mircea Lucescu'nun yer aldığı kulislerde konuşulurken, yerli olarak Abdullah Avcı, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba'nın listede olduğu belirtiliyor. Lucescu'nun yaşlı olması nedeniyle Rumen teknik adamla anlaşma ihtimalinin düşük olduğu öne sürülürken, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevi için en güçlü isim olduğu konuşuluyor.