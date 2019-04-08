Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Seçim sürecinin tek yetkilisinin YSK olduğunu söyleyen Gül, çıkacak sonuca saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik ithamlarına cevap verdi. Seçim sürecinin tek patronunun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyleyen Gül, sonucun beklenmesi ve herkes tarafından çıkacak karara saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Abdulhamit Gül, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada İstanbul seçimleriyle ilgili kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Anayasa'nın amir hükmü ve seçim kanununa göre seçim süreciyle ilgili tek yetkilisinin YSK olduğunu söyleyen Gül, seçim sonrasında da itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisinin de yine YSK'ya ait olduğunu belirtti. Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasa güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK'dır. Ayrıca yapılan itirazlar YSK'nın tüm toplantılarında siyasi parti temsilcileri ile birlikte değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır.

Bu kadar şeffaf olan bir süreçte CHP Genel Başkanı ve Parti sözcülerinin şahsımı hedef alan ithamlarını akıl, insaf ve izanla izah etmek mümkün değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve parti sözcülerinin kamuoyu algısını manipüle etmeye yönelik beyanları demokrasimizi ve kurumlarımıza karşı kabul edilemez ithamlardır. Bu sorumsuz davranışın ülkeye ve milleti hiçbir faydası yoktur.

Sonuç olarak milletimizin iradesi ne ise o gerçekleşecektir. Hepimize düşen bu sonucu beklemek ve çıkacak karara saygı duymaktır."