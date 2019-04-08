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İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı

İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun medya gruplarının ailelerine yönelik isim vererek uyarmasının tehdit olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bazı medya gruplarının sahibi ailelerinin soyadlarını vererek tehdit ettiğini söyledi. İmamoğlu'nun açıklamalarının basiretsiz ve şuursuzca yapıldığını ifade eden Çelik, bu ailelerden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdi. CHP temsilcilerinin YSK'dan sonra bu kez de bazı medya grubu sahibi aileleri tehdit ettiğini söyleyen Çelik, CHP'nin sistematik olarak halkı yanıltamaya çalıştığını kaydetti. 

İşte Çelik'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Daha geçtiğimiz günlerde CHP temsilcisi Yüksek Seçim Kurulu'nu tehdit ederken biz bu tehdidin yanlışlığını anlatmak için kürsülere hesap makinesiyle çıkacağınıza anayasa çıkın dememize rağmen bundan ders alınmadığı görülüyor. Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak medya gruplarının sahibi olan aileleri soyadlarını zikrederek tehdit etmiştir. Şimdi bu kadar vahim bir işe nasıl imza atılıyor? Daha bir gün önce bu CHP adayı; işte ailelerinizin kıymetini bilin, onlara sarılın, siyasi ihtiraslardan uzak durun gibi açıklamalar yapıyordu. Bugün ise insanların aile isimlerini vererek bu isimleri tehdit ediyor. Tabii böyle bir basiretsizliğin hiçbir zaman unutulması mümkün değil.

"Basiretsizce, şuursuzca..."

Bu insanların büyükleri var, bu insanların çoluk çocukları var, eşleri var, aileleri var ve aynı soyadını taşıyan çok sayıda insan var. Bu şekilde hedef göstermek basiretsizce şuursuzca, doğrudan aile kavramını hedef alan siyasetçilerin hiçbir zaman girmemesi gereken temel konuların ihlali anlamına geliyor. Son derece şaşırtıcı, son derece basiretsiz ve son derece şuursuz bir yaklaşım.

Bu çiğlikten geri dönmesi netice itibariyle de bu ailelerden özür dilenmesi gerektiğinin altını çiziyorum.


"Karar vermesi lazım"

CHP'nin İstanbul adayının bir şeye karar vermesi lazım. Yani bu retorik şekilde söylediği sevgi ve saygı cümlelerinin arkasında mıdır yoksa bunların arkasına gizlenmiş son derece tehditkar bu derece insanların soyadlarını ailelerini, çocuklarını, eşlerini akrabalarını hedef gösterecek şekilde vahşi bir yakmaşıma mı sahiptir? Yoksa bunlar iç içe midir? Buna bir karar vermesi lazım.

"Bu ailelerden özür dilenmesi gerekiyor"

Doğrusunu söylemesini gerekirse bunun son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum. Yanlışlıkla yapılacak bir işe benzemiyor ama yanlışlıkla yapılacaksa bu çiğlikten geri dönmesi netice itibariyle de bu ailelerden özür dilenmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Özür dilenmesi çok önemli. Çünkü soyadlarını vererek aileleri hedef gösteriyorsunuz. Basiretsiz ve şuursuzca iş yapıyorsunuz. Medyayı eleştirebilirsiniz bu demokratik bir haktır. Pek çok eleştiriyi gündeme getirebilirsiniz. Demokrasinin temel esasıdır. Kimseye hakaret etmedikçe, hedef göstermediğiniz sürece tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri haktır."

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