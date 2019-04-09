Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Hilmi Güler, mazbatasını alarak göreve başladı.

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hilmi Güler, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Güler, Ordu Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Haşim Kızıltaş'tan aldı.

Daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Ordu Büyükşehir Belediyesine geçen Güler, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Devir teslim töreninde konuşan Güler, gönül belediyeciliğini Ordu'da hayata geçireceklerini belirterek, bundan kimsenin şüphe duymamasını istedi.

Bundan sonraki 5 yıllık görevi boyunca tek bir anahtar kelime söyleyeceğini ifade eden Güler, "O da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak. Millet bizden hizmetten ziyade erdemli davranış bekliyor, dürüstlük bekliyor, doğruluk, tutarlılık ve daha da ötesi delikanlılık ve yiğitlik bekliyor." dedi.

Erdemli davranış sergilemeleri durumunda Ordu'yu kimsenin tutamayacağının altını çizen Güler, "Biz sıradan bir belediyecilik yapmayacağız. Bizden kimse böyle bir şey beklemesin. Proje zaten benim meselem. Hayatım boyunca hep dev projelerle ilgilendim. Bundan sonra yapacağımız erdemli davranışları büyütmek olacaktır. Bunu 19 ilçede bütün çalışanlarımızdan da bekliyorum." diye konuştu.

Bütün insanlara hizmet edeceklerinin sözünü veren Güler, hiçbir zaman üstten bakmayacaklarının altını çizdi.

Güler, hizmet için bu makamlara geldiklerini dile getirerek, "Kimseye üstünlük taslamaya gelmedik. Hizmet etmeye geldik. Dedikodu yok. Dedikodu eden içeri girmesin. Bugünkü tarih Ordu için bir milattır. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir kronometreyi çalıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmayan bize gözükmeden çeksin gitsin"

"İnançları ve doğruluk açısından hakkaniyet, adalet, vicdan ve aynı zamanda değerlerimizle birlikte yürüyeceğiz" diyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle tutarlı olacağız. Ya göründümüz gibi olacağız ya da olduğumuz gibi görüneceğiz. Çalışmayan oturmasın burada. Çalışmayan bize gözükmeden çeksin gitsin. Herkes çalışacak. Hepimiz çalışacağız. Çünkü artık söz dönemi bitti ve icraat dönemi başladı. Seçim dönemi bitti şimdi geçim dönemi. Lafı büyütmeyeceğiz, işi büyüteceğiz."

Güler, daha sonra eski Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Engin Tekintaş'tan görevi devraldı.