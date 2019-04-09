Sağlıklı ve zinde bir yaşam için bunları mutlaka tüketin

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için probiyotiklerin çok önemli olduğunu belirten Dr. Mehmet Emin Erdem, “Fakat insanların kulaktan dolma bilgiler ile aktar ya da benzeri yerlerden aldıkları bitkisel ilaçlar yarardan çok zarar verebilir” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Erdem, geleneksel reçeteli ilaçlarının yanında, bitkisel ilaçların da kullanmanın sağlık açısından önemli yararlarının olduğunu belirtti.

Erdem, “Bitkilerden şifa sağlamak, yazılı tarihin çok öncelerine dayanır. Son yıllarda doğal ve bitkisel ürünlere talebin artmasıyla da bu alanda faaliyetler daha sıklaşmıştır. Fakat insanların kulaktan dolma bilgiler ile aktar ya da benzeri yerlerden aldıkları bitkisel ilaçlar yarardan çok zarar verebilir. Bunun için mutlaka alanında uzman doktor gözetiminde bitkisel gıda takviyelerinin kullanılması gerekmektedir” diye konuştu.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam probiyotiklerinin öneminden bahseden Dr. Mehmet Emin Erdem, şu bilgileri verdi:





“Bağırsaklarımızda sadece patojen (zararlı) bakteriler bulunmaz. Önemli miktarda sağlığımız için yararlı mikroorganizmalar da bulunur. Bunlara probiyotikler diyoruz. Bağırsak florasının önemi son yıllarda daha iyi anlaşıldı. Oysa ki, günümüzden yaklaşık 800 yıl önce, çok önemli bir Türk- İslam hekimi olan İbn-i Sina, ‘can bağırsaktadır’ diyerek konunun önemini net bir şekilde ifade etmiştir. Bağırsaklarımızda denge halinde bulunması gereken bu mikrobiata sistemi, yani bağırsak florasının görevleri şunlardır. Sindirime yardımcı olur, emilimi sağlar."

"Bağırsaklardan toksik, zararlı ürünlerin ve ağır metallerin kana geçmesini engellerler. Bağışıklık sistemini düzenler ve güçlendirirler. Alerjileri engellerler. Serotonin, dopamin gibi maddelerin düzenlenmesine yardımcı olurlar. Hem bağırsak hücrelerinin, hem de yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Karaciğer fonksiyonlarını destekler. K ve B vitamin üretimini gerçekleştirir. Vücudun kalsiyum, magnezyum ve demir emilimine yardım eder."

Bu ürünleri mutlaka tüketin

Erdem, “Doğal probiyotikleri genel olarak tercih etmekte daha doğru olur. Ya da güvenilen markaların probiyotik üreticileri tercih edilmelidir. Mutlaka detaylı prospektüs bilgisine sahip ürünler talep edilmelidir. Yoğurt, lahana turşusu, süt, elma sirkesi ve fermente sebzeler gibi ekşi yiyecekler de probiyotik kaynağıdır ve günlük hayatımızda mutlaka tüketmeye özen göstermeliyiz" şeklinde sözlerini tamamladı.