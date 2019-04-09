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HDP'li Selahattin Demirtaş yerel seçim sonuçlarına dair ilk kez konuştu

HDP'li Selahattin Demirtaş yerel seçim sonuçlarına dair ilk kez konuştu

Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler için "Sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir" diyen Demirtaş, muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başardığını söyledi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla yerel seçimleri değerlendirdi.

Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde;

'İktidar için tam bir hezimet'

Öncelikle şunun altını önemle çizmek gerekir; seçimler hiçbir şekilde adil ve eşit koşullarda yapılmıyor. Medyanın neredeyse yüzde 95'i iktidarın kontrolünde.

Muhalif partiler ve özellikle de partim HDP, seçim kampanyalarını ağır bir baskı ve tehdit altında yürütmeye çalıştı. Tüm bunlara karşın ortaya çıkan sonuç, iktidar bloğu için tam bir hezimettir.

'Bunu çok anlamlı buluyorum'

Muhalefet bloğu bu seçimlerle birlikte demokratik bir seçeneği ete kemiğe büründürmeyi başarmıştır. Elbette bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum. Burada HDP'nin rolü belirleyici olmuştur.

Bu başarıda, gece gündüz demeden fedakarca çalışan her arkadaşımın büyük bir emeği var. Başta HDP'li siyasetçiler olmak üzere tüm seçmenlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum.

'Bu HDP'nin başarısıdır'

İçeride olmama rağmen benim de küçük bir katkım olmuşsa bundan mutluluk ve onur duyarım; kaldı ki bu da HDP'nin başarısıdır, benim başarım olarak okunması yanlış olur. Çünkü ben de bir HDP'liyim."

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