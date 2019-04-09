Adem Ljajic'ten sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ın deplasmanda 7-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçında şov yapan Adem Ljajic, siyah - beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın deplasmanda 7-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Adem Ljajic, karşılaşmayı değerlendirdi.

2 gol atıp ve 3 asist yapmasıyla ilgili konuşan Adem Ljajic "Sonuca baktığınızda çok kolay bir maç olduğunu zannedebilirler. Kolay bir maç olmadı. 7 golle kazanmak çok mutluluk verici. Bu akşam beni en çok sevindiren şeylerden biri takım halinde çok iyi yardımlaşma gösterip böyle bir sonuç almamız“ dedi.

Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Ljajic maçtan sonra kartal pençesi yaptığının hatırlatılması ve "Yeni sezon için bu bir mesaj mıydı?" sorusu üzerine "Umarım önümüzdeki sene de burada olurum. Takım için sahada her şeyi vermeye çalışırım. Sanırım bu ana kadar Beşiktaş formasıyla en iyi maçımı oyynadım. Beşiktaş'ta bulunmaktan, bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım seneye ve daha sonraki yıllarda burada olurum" yanıtını verip Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı.

"Güven'e çok teşekkür ediyorum''

Sırp futbolcu "Güven maçın oyuncusu oyunu sana verdi, sen kime verirsin?" sorusuna ise "Güven'e çok teşekkür ediyorum. Bu akşam onun akşamı oldu. Gollerden ziyade asistlerle katkı yaptım. Burak'ın gol atması beni çok sevindirdi. Burak sezon başından beri bizimle olsaydı sıralamada şu anda çok farklı yerde olabilirdik. Haftanın oyuncusu için oyum Güven'e" yanıtını verdi.