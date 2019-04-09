YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç
YSK'nın, İstanbul'da oyların tümünün yeniden sayılmasına yönelik AK Parti'nin talebini reddetmesinin ardından, CHP il binasında sevinç gösterileri yaşandı.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, partisinin İstanbul'da 31 ilçe oyların tamamının yeniden sayılmasına yönelik talebinin reddedildiğini duyurmuştu.
YSK'nın bu kararı, CHP'nin il binasında sevinçle karşılanırken, il teşikalının resmi Twitter hesabından 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazılı bir kutlama fotoğrafı paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/pTPUIl1TQ2— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) 8 Nisan 2019