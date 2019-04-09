Mehmet Ekici şimdi yandı! Ağır ceza kapıda

Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mehmet Ekici’ye yüklü bir para cezası kesecek.

Süper Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, kırmızı kartla oyundan atılmış ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmüştü.

Yönetim para cezası verecek

Yönetimin sert bir şekilde uyaracağı Mehmet Ekici’ye 50 bin Euro para cezası kesilecek. Ekici'yi Yanal'ın da sert bir dille uyardığı öğrenildi. Olayların içinde yer alan ve sarı kart gören Harun'a da para cezası verileceği öğrenildi.

Ersun Yanal ne demişti?

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullanmıştı.