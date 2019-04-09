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CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek

CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek

CHP'li 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında başlatılan demokrasi nöbetine destek vermek için İstanbul’a geliyor.

Diğer il başkanları ise kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle İstanbul’daki büyük buluşmaya katılamayacak.

55 il başkanı İstanbul'a geliyor

Sözcü’den Fatma Vurgun’un aktardığına göre, İstanbul’da oy sayım süreci devam ederken CHP’den dikkat çeken bir karar geldi. Partinin 55 il başkanı, ilçe seçim kurullarında başlatılan ‘demokrasi nöbeti’ne destek vermek için İstanbul’a gelme kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada diğer il başkanlarının da ‘demokrasi nöbeti’ne destek vermek istedikleri ancak kendi illerinde itiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle bu etkinliğe katılmayacakları belirtildi.

Basın toplantısı düzenleyecekler

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve 55 il başkanı yarın saat 14.00’te Sarıyer’de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

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