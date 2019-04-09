YSK İstanbul kararını verdi AK Parti oyların tamamı sayılsın demişti

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvuruyla ilgili kararını verdi ve son dakika açıklamayla duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin İstanbul seçimlerine ilişkin itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı. Yaklaşık 10 saatlik toplantının ardından konuşan AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 38 ilçede oyların tamamının sayılmasına ilişkin yapılan başvurudan 31'inin ele alındığını ve oyların tamamının sayılmasına ilişkin itirazın eddedildiğini söyledi.

Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun dün yapılan toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurulun, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı başvurudan 31 ilçe için karar verildiğini ve bu ilçelerde oyların tamamının sayılmasına ilişkin başvurunun kabul edilmediğini söyleyen Özel, 21 ilçede belirlenen 51 sandıkda ise oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.

AK Parti temsilcisi Özel, itirazlarla ilgili sürecin sona ereceği 13 Nisan'da bu kez sonra tam hukuksuzluk iddiasıyla seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını ifade etti.

Büyükçekmece bugün görüşülecek

Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için yaptığı başvuru ise bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP Temsilcili Yakupoğlu: 51 sandıktan sonra sayım sona erecek

YSK'daki toplantı sonrası bir açıklama da CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hamdi Yakupoğlu'ndan geldi. Yakupoğlu, 21 ilçede toplam 51 sandıkta imzaların eksik olduğunu ve bu sayımlardan sonra oy sayımının sona ereceğini söyledi. Yakupoğlu'nun açıklaması şöyle:

"AK Parti, İstanbul'da 31 ilçe için büyükşehir belediye başkanı seçimlerinde kullanılan oyların tamamının,bu ilçelerdeki tüm sandıklarda sayılmalarını istedi. Yeniden sayım taleplerini kabul etmeyen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının kaldırılması itirazları, YSK tarafından ayrı ayrı incelenerek,31 ilçe ilçe için yapılan yeniden sayım itirazlarının tamamı reddedildiler.

Ancak itiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Böylece 51 sandığın sayılması ile oy sayım süreci sona erecektir.

Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi.

Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu."

CHP'den ilk tepki: Hayırlı olsun

YSK'nın AK Parti'nin oyların tamamı yeniden sayılsın başvurusuna ilişkin kararı sonras CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, YSK'nın kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını ilan etti.

CHP İl Başkanı açıkladı

Karar sonrası CHP'nin İstanbul İl Teşkilatı'nda ise kutlama yaşandı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin 38 ilçede oyların tamamının sayılmasına ilişkin kararının reddedildiğini, 21 ilçede birleştirme tutanaklarında imza olmayan 51 sandık için yeniden sayım kararı alındığını söyledi.