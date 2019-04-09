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İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın

İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın

Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aşırı sağı tek şemsiye altında toplamaya çalışan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Bizim fikrimiz çok açık: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecini iptal etmek" dedi.

Üye ülkelerin toplam nüfusunun 500 milyonu bulduğu AB’de 705 sandalyeli parlamento seçimleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve milliyetçi, aşırı sağcı ve popülist partilerin yükselişe geçtiği dönemde kritik bir öneme sahip.

Salvini öncülüğündeki “Sağduyulu Bir Avrupa’ya Doğru” adlı ittifaka dâhil olan Almanya için Alternatif (AfD) partisi Sözcüsü Jörg Meuthen, Finlandiya Gerçek Finliler Partisi’nin (ECR) temsilcisi Olli Kotro ve Danimarka’dan Dansk Folkeparti’nin (ECR) temsilcisi Anders Vistisen de toplantıya katıldı

Milano’nun seçkin otellerinden birinde düzenlenen zirveyi, 500’ün üzerinde gazeteci takip etti.

Toplantıda bir gazetecinin, zafer elde etmeleri durumunda Avrupa ekonomisini canlandırmak için ne yapacakları sorusuna karşılık Salvini, öncelikle başta ‘Made In Italy’ olmak üzere, Avrupa ürünlerini koruyacaklarını belirterek, kıtadaki üreticilere zarar veren ve haksız rekabet yaratan bir takım anlaşmaları tekrar ele alacaklarını söyledi ve bu noktada Türkiye’den de bahsetti.

"Üyelik süreci durdurulmalı''

“Bir örnek vereyim; bizim için Türkiye hiçbir zaman Avrupa olmadı ve hiç olmayacak da” diyen İtalyan politikacı, bu ülkede insan haklarının ihlal edildiğini belirterek, şöyle konuştu: 

“Avrupa Komisyonu ilginç bir şekilde Macaristan, Polonya, Avusturya ve İtalya hükümetlerine yaptırımlar uyguluyor, ama yıllardır yabancı bir güce milyarlarca Euro takdim ediyor ve söz konusu ülke de bunları bizim şirketlerimizle rekabet için kullanıyor.

Onun AB’ye üyelik süreci askıya alındı. Bu yetmez, iptal edilmeli, tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bana Türkiye’nin AB ile ne ilgisi olduğunu, popüler ve sosyalist partiler açıklasın. Bizim bu konudaki fikrimiz çok açık.”

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