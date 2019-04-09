1.3 milyar nüfusu olan Hindistan'da seçimler 39 gün sürecek
Dünyanın en kalabalık nüfusunu barındıran Hindistan'ı zor zamanlar bekliyor. 1.3 milyarlık nüfusu olan Hindistan'da parlamento seçimleri günler sürecek.
Bu hafta, dünya nüfusunun sekizde birinden kalabalık olan 1.3 milyarlık Hindistan yeni parlamentoyu belirlemek için seçime gidiyor. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim 11 Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek, başka deyişle oy verme işlemi 39 gün sürecek.
Sayım işlemi ise 23 Mayıs’ta başlayacak. 22 farklı dil, binlerce farklı lehçe konuşan milyonlarca kişi, 800 bini aşkın oy kullanma merkezinde, her eyalet ve bölge için ayrı ayrı belirlenen tarihlerde oyunu kullanacak.
Seçmen sayısının yüksek, bazı kırsal bölgelerde elektrik olmaması gibi nedenlerden dolayı seçim güvenliğini sağlayabilmek için haftalarca sürecek seçimde 11 milyon kişi görev yapacak. Her seçmenin evinden azami 2 kilometre uzaklıktaki bir merkezde oy atacağı seçim süreci 7 milyar dolara (yaklaşık 39.73 milyar lira) mal olacak.
Yeni seçmen sayısı Türkiye kadar: 18 yaşı dolduranların oy kullanabildiği ülkede 84 milyon kişi ilk defa oy atacak. Evrak çantası büyüklüğünde, pille çalışan elektronik cihazlarla oy kullanılacak. Bu cihazlar partiler tarafından hacklenebildikleri, bir partinin lehine programlandıkları gerekçesiyle her seçimde tartışma konusu oluyor.