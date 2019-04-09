1.3 milyar nüfusu olan Hindistan'da seçimler 39 gün sürecek

Seçmen sayısının yüksek, bazı kırsal bölgelerde elektrik olmaması gibi nedenlerden dolayı seçim güvenliğini sağlayabilmek için haftalarca sürecek seçimde 11 milyon kişi görev yapacak. Her seçmenin evinden azami 2 kilometre uzaklıktaki bir merkezde oy atacağı seçim süreci 7 milyar dolara (yaklaşık 39.73 milyar lira) mal olacak.