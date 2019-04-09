İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık
İstanbul seçim sonuçları nefes kesiyor. YSK'nın aldığı son karar heyecanı daha da arttırdı. Gözler İstanbul’un 21 ilçesinde sayılacak 51 sandığa çevrildi. İşte o ilçeler ve sandıkların numaraları.
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvurusunu reddetti. 10 saatlik toplantı sonrası YSK, tartışmalara konu olan 21 ilçedeki 51 sandığın yenide sayılmasına karar verdi. Gözler yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi. İşte ilçe ilçe sandık numaraları:
İLÇE-SANDIK NO
Ataşehir 1306
Avcılar 2372, 1017
Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368
Bahçelievler 2169
Beşiktaş 1034, 1076, 1184
Beykoz 1013
Esenler 2114
Esenyurt 1169, 1181
Eyüpsultan 1131
Fatih 1249, 3139, 1075
Gaziosmanpaşa 1279, 3300
Kadıköy 3052, 1306, 3068
Kartal 1034
Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294
Pendik 1095
Sarıyer 1082, 1253
Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389
Şişli 1002
Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025
Üsküdar 1287, 2059
Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090
Aradaki fark 27 bin 889'dan 14 bin 878'e düştü
AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de, sonuç değişmedi. CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 14 bin 878’e düştü. Seçimin ertesi günü iki aday arasındaki fark 27 bin 889'du.
51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla
Kamuoyu araşırma şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, YSK'nın kararını Twitter hesabında değerlendirdi. Uslu, "YSK herhalde heyecan sürsün diye 51 sandık kararını verdi. 51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla. Dolayısıyla son sandık sayılıncaya kadar heyecana devam..." diye yazdı.
YSK herhalde heyecan sürsün diye 51 sandık kararını verdi. 51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla. Dolayısıyla son sandık sayılıncaya kadar heyecana devam...— Dr. İBRAHİM USLU (@ibrahimsober) 8 Nisan 2019