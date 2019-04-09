HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık

İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık

İstanbul seçim sonuçları nefes kesiyor. YSK'nın aldığı son karar heyecanı daha da arttırdı. Gözler İstanbul’un 21 ilçesinde sayılacak 51 sandığa çevrildi. İşte o ilçeler ve sandıkların numaraları.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvurusunu reddetti. 10 saatlik toplantı sonrası YSK, tartışmalara konu olan 21 ilçedeki 51 sandığın yenide sayılmasına karar verdi. Gözler yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi. İşte ilçe ilçe sandık numaraları:

İLÇE-SANDIK NO

Ataşehir 1306

Avcılar 2372, 1017

Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368

Bahçelievler 2169

Beşiktaş 1034, 1076, 1184

Beykoz 1013

Esenler 2114

Esenyurt 1169, 1181

Eyüpsultan 1131

Fatih 1249, 3139, 1075

Gaziosmanpaşa 1279, 3300

Kadıköy 3052, 1306, 3068

Kartal 1034

Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294

Pendik 1095

Sarıyer 1082, 1253

Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389

Şişli 1002

Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025

Üsküdar 1287, 2059

Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090

Aradaki fark 27 bin 889'dan 14 bin 878'e düştü

AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de, sonuç değişmedi. CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 14 bin 878’e düştü. Seçimin ertesi günü iki aday arasındaki fark 27 bin 889'du.

51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla

Kamuoyu araşırma şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, YSK'nın kararını Twitter hesabında değerlendirdi. Uslu, "YSK herhalde heyecan sürsün diye 51 sandık kararını verdi. 51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla. Dolayısıyla son sandık sayılıncaya kadar heyecana devam..." diye yazdı.

İlgili Haberler
YSK İstanbul kararını verdi AK Parti oyların tamamı sayılsın demişti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın
Foto Galeri İstanbul'da yeniden sayılan 51 sandıkta AK Parti ve CHP'ye çıkan oya bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç
Mehmet Ekici şimdi yandı! Ağır ceza kapıda
Mehmet Ekici şimdi yandı! Ağır ceza kapıda
CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek
CHP'den kritik hamle! 55 il başkanı İstanbul'a gelecek
Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a övgü: Rakiplerinin önüne geçer
Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a övgü: Rakiplerinin önüne geçer
HDP'li Selahattin Demirtaş yerel seçim sonuçlarına dair ilk kez konuştu
HDP'li Selahattin Demirtaş yerel seçim sonuçlarına dair ilk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
10 Nisan evde bakım parası yatan 2 il listeye girdi!
Adem Ljajic'ten sözleşme açıklaması
Adem Ljajic'ten sözleşme açıklaması
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın
İtalya: Türkiye'nin AB üyelik süreci ortadan kaldırılsın
Chelsea'ye Hazard hayat verdi
Chelsea'ye Hazard hayat verdi
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
Okan Buruk'un ofsayttan gol isyanı
Okan Buruk'un ofsayttan gol isyanı
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
2019 kandillerin tarihleri ne zaman Diyanet sıralı kandil listesi
Yorumlar 3 yorum