İstanbul seçim sonuçları işte 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık

İstanbul seçim sonuçları nefes kesiyor. YSK'nın aldığı son karar heyecanı daha da arttırdı. Gözler İstanbul’un 21 ilçesinde sayılacak 51 sandığa çevrildi. İşte o ilçeler ve sandıkların numaraları.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvurusunu reddetti. 10 saatlik toplantı sonrası YSK, tartışmalara konu olan 21 ilçedeki 51 sandığın yenide sayılmasına karar verdi. Gözler yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi. İşte ilçe ilçe sandık numaraları:

İLÇE-SANDIK NO

Ataşehir 1306

Avcılar 2372, 1017

Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368

Bahçelievler 2169

Beşiktaş 1034, 1076, 1184

Beykoz 1013

Esenler 2114

Esenyurt 1169, 1181

Eyüpsultan 1131

Fatih 1249, 3139, 1075

Gaziosmanpaşa 1279, 3300

Kadıköy 3052, 1306, 3068

Kartal 1034

Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294

Pendik 1095

Sarıyer 1082, 1253

Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389

Şişli 1002

Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025

Üsküdar 1287, 2059

Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090

Aradaki fark 27 bin 889'dan 14 bin 878'e düştü AK Parti'nin itirazı sonrasında birçok ilçede geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayımlar Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkı günden güne düşürse de, sonuç değişmedi. CHP’den paylaşılan son bilgilere göre oyların yüzde 97’si sayıldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark, 14 bin 878’e düştü. Seçimin ertesi günü iki aday arasındaki fark 27 bin 889'du.

51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla

Kamuoyu araşırma şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, YSK'nın kararını Twitter hesabında değerlendirdi. Uslu, "YSK herhalde heyecan sürsün diye 51 sandık kararını verdi. 51 sandıktaki oyların toplamı, şu an İmamoğlu-Yıldırım arasındaki farktan daha fazla. Dolayısıyla son sandık sayılıncaya kadar heyecana devam..." diye yazdı.